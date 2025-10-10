Rhythmic School trionfa nel Trofeo Winter Club

Nel weekend si è disputata al PalaLancia di Chivasso la prima prova regionale del Torneo Winter Club FGI, gara a squadre di ginnastica Ritmica dei vari livelli del settore Silver e la prova regionale Allieve Gold.

Tre le squadre in gara nel Trofeo Winter Club con dieci RSgirls impegnate, mentre due sono state le allieve a gareggiare nel campionato Gold individuale, in rappresentanza del club candelese. Ottimi i risultati conseguiti dalle ginnaste care alla DT Tatiana Shpilevaya.

Nella categoria LC allieve, le tre Ginevra: Viana, Romanini e Lanza hanno dominato la loro categoria vincendo la medaglia d’oro. Disputando la gara con Romanini a fune e cerchio, Viana impegnata a palla e nastro mentre Lanza ha effettuato la prova con le clavette. Secondo posto e medaglia d’argento per il team LC Open composto da Ginevra Segatto alla fune, Giorgia Maria Bonifacio al cerchio, Alice Cola alla palla ed Ilaria Giabardo impegnata a clavette e nastro.

Si è classificata ai piedi del podio, al quarto posto, la squadra LD Open che ha visto Rebecca Gallo effettuare il corpo libero, Martina Brocchi il cerchio e le clavette ed Iris Marchesi la palla ed il nastro. Nella giornata di domenica, sono scese in campo le Allieve Gold. Nella categoria A1 Grace Giardina ha ottenuto una strepitosa medaglia di bronzo effettuando corpo libero e fune; mentre nella A3 Margot Giardina sfiorava il podio ottenendo il quarto posto, effettuando esibizioni a corpo libero e cerchio. Hanno seguito le atlete in gara le istruttrici Arianna Prete e Mariia Nikitchuk soddisfatte dei buoni risultati ottenuti, ma consapevoli di dover ancora lavorare con attenzione su alcuni esercizi da migliorare ed ottimizzare.

Intanto proseguono a ritmo serrato gli allenamenti delle atlete agoniste Gold Junior e Senior, avvicinandosi la prova interregionale di Zona Tecnica 1 (Piemonte/Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria), importante manifestazione del calendario federale organizzata dallo staff genitori Rhythmic School nel palazzetto amico di Candelo, scenderanno in pedana a difendere i colori blù/fuxia Giulia Sapino, Ginevra Bravaccino ed Elena Pavanetto, che si giocheranno i pochi posti disponibili per accedere alla finale nazionale di Caorle di metà novembre.