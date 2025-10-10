Dalla Regione oltre 2,2 milioni di euro per lo sport. Zappalà: “Un aiuto per sostenere le attività”

«Con i nuovi bandi regionali per la promozione delle attività sportive, la Regione Piemonte continua a investire concretamente nello sport, nei giovani e nel territorio». Lo dichiara Davide Zappalà, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, commentando l’approvazione dei bandi che mettono a disposizione oltre 2 milioni di euro per sostenere associazioni, società e federazioni sportive.

«Lo sport è scuola di vita, è salute, è inclusione e socialità – sottolinea Zappalà – e con queste risorse vogliamo sostenere chi ogni giorno lavora sul campo per far crescere i nostri ragazzi, promuovere i valori dello sport e valorizzare i nostri territori.»

I contributi regionali serviranno a sostenere eventi, manifestazioni e progetti sportivi in tutta la regione, con particolare attenzione alle realtà dilettantistiche e agli sport tradizionali piemontesi. «È un segnale concreto di attenzione da parte di Fratelli d'Italia e dell'assessore Paolo Bongioanni – conclude – verso il mondo sportivo e verso tutte quelle persone che, con impegno e passione, fanno vivere lo sport come strumento di crescita, benessere e orgoglio per il Piemonte.»