Conto alla rovescia a Occhieppo Superiore per il Trail del Cep ëd Dzora

Domenica 12 ottobre ad Occhieppo Superiore, presso Villa Mossa in via Martiri della Libertà 29, si terrà la terza Edizione del “Trail del Cep ëd Dzora”, manifestazione di corsa, (con alcune novità sul percorso) organizzata dalla Pro Loco, insieme ad alcuni volontari del paese e con il patrocinio dello stesso Comune.

Sono previste due corse: un trail da 10 km, in maggioranza su strade sterrate (circa l’80%) con partenza alle 10.30 ed una camminata ludico motoria e family run di 3,5 km tra le vie del paese, con partenza alle 10.45. Al termine ci sarà un ricco ristoro sempre a cura della Pro Loco di Occhieppo Superiore e poi un’estrazione a sorteggio con vari premi.

La manifestazione nasce dalla volontà di valorizzare e riscoprire alcuni sentieri antichi del Biellese, di tenerli puliti, di mantenerli in ordine al servizio dei cittadini e di tutte le nuove persone che avranno così l’opportunità di conoscere ed apprezzare diversi tracciati. Le iscrizioni si possono effettuare in loco la mattina stessa. Per ulteriori informazioni potete chiamare i seguenti numeri: 3397451890 o 3405239503.