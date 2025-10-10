Esordio astigiano per il TeamVolley

La quarta stagione consecutiva del TeamVolley Lessona nel campionato nazionale di Serie B2 partirà dalle colline astigiane. Sabato alle 21 le biancoblù affronteranno una neopromossa del girone: la Pallavolo Valle Belbo, trionfatrice negli ultimi playoff regionali di Serie C . Location dell’esordio sarà il Palasport di Canelli. Primo impegno anche per le nostre formazioni di Eccellenza: Under18 e Under16.

Il commento di coach Alessio Bellagotti: «Affrontiamo una squadra neopromossa, ma che ha operato sul mercato in modo buono e in vari ruoli. Al netto di qualche incognita nel reparto schiacciatori, hanno aggiunto giocatrici come la centrale Francesca Mirabelli e il palleggio Sofia Cattozzo – che l’anno scorso erano con me ad Alessandria – e che vantano tante stagioni in Serie B1. Considerando che l’ossatura era già molto valida, direi che la Pallavolo Valle Belbo non è un’avversaria da sottovalutare, specie alla prima di campionato e in casa loro. Dal canto nostro, arriviamo all’impegno di sabato abbastanza bene dal punto di vista della forma fisica. Negli ultime due allenamenti congiunti abbiamo provato alcune situazioni che dovremo replicare in campo. Passando da amichevole a campionato, il contesto cambia: dobbiamo lavorare per arrivare al match nel modo migliore possibile»

Aggiunge la schiacciatrice Alessia Diego: «Sarà una stagione tosta e lunga, ma non vediamo l’ora di ricominciare. Durante la preparazione, nei test e nei tornei, ci siamo confrontate con diverse squadre ma adesso vogliamo metterci in gioco in Serie B2, dove troveremo tante avversarie agguerrite e che puntano a vincere il campionato. Vogliamo partire bene, giocando in modo ordinato fin da subito e trovando il ritmo-gara, mai scontato. Speriamo sia una bella annata, sarà importante anche divertirci. Non ci siamo poste limiti né obiettivi, ma nelle nostre teste c’è l’idea di replicare e provare a migliorare l’ultimo quinto posto. Come già accennato però sarà complicato, perché la concorrenza è tanta. Fare subito bene sarà fondamentale».