Vacanze intelligenti: la tecnologia rende più semplice la gestione degli affitti brevi

Serve una continua attenzione per organizzare un affitto breve, specialmente durante l'alta stagione: le domande degli ospiti possono arrivare a qualsiasi ora, i prezzi devono essere aggiornati con cura, c'è il check-in da coordinare e le tasse vanno calcolate attentamente. La tecnologia, se messa al servizio di chi ha un immobile e vuole destinarlo ad affitto breve con strumenti pensati davvero per la vita quotidiana, consente di ridurre errori e di lasciare del tempo libero.

L'obiettivo consiste nel costruire un percorso sereno, nel quale tutti i passaggi sono gestiti correttamente. Le vacanze intelligenti sono proprio queste: soggiorni piacevoli per gli ospiti, che ricevono tutta l'attenzione necessaria, e una gestione leggera per chi mette a disposizione la propria casa.

DolceBot: il Property Manager per gestire gli affitti brevi

Quando si parla di organizzazione, lo strumento principale diventa un gestionale per affitti brevi capace di tenere insieme il calendario, le comunicazioni, i pagamenti e gli adempimenti. In questo spazio si inserisce DolceBot, il primo Property Manager digitale per affitti brevi: prenotazioni, messaggi, check-in e pagamenti possono essere affrontati con semplicità, in modo ordinato e perfettamente verificabile.

Il proprietario dell'immobile vede tutto da una sola piattaforma, monitora entrate e occupazione e riduce le azioni manuali fino al 95%.

Uno dei primi problemi da risolvere per chi si occupa di affitti brevi è quello della doppia prenotazione. Con DolceBot, è a disposizione la sincronizzazione multipiattaforma di calendari, prezzi e disponibilità, che restano allineati tra Booking e Airbnb. Ogni volta che arriva una prenotazione, tutte le piattaforme vengono aggiornate e lo stesso vale per le modifiche ai prezzi.

All'arrivo degli ospiti, c'è anche un altro vantaggio interessante. Se la casa è dotata di serrature elettroniche, l'integrazione con il Property Manager BolceBot genera un codice univoco e sicuro per ogni soggiorno, valido esclusivamente nel periodo della prenotazione. Tutto risulta documentato e registrato, a tutela di chi accoglie e di chi soggiorna.

Maya, l'assistente digitale che comunica con gli ospiti

A dare continuità alle comunicazioni c'è Maya, l'assistente digitale attivo su WhatsApp, Booking e Airbnb in qualsiasi momento del giorno e della notte. Risponde in oltre dieci lingue, fornisce istruzioni per il check-in e per il check-out, chiarisce eventuali dubbi e consiglia punti di interesse in città.

La conversazione viene effettuata con uno stile naturale e permette di far fronte alle domande comuni che potrebbero occupare diversi momenti della giornata. Si può usufruire così di una gestione più leggera, con ospiti informati e proprietari che recuperano tempo prezioso.

La tecnologia aiuta nella promozione e nei report

Le piattaforme che consentono la pubblicazione di annunci premiano solitamente descrizioni chiare e aggiornate. Sono fondamentali testi scritti correttamente, fotografie luminose e una disposizione degli spazi che descrive la casa in modo sincero. Se l'utente trova subito risposta alle domande principali, non avrà dubbi nella scelta e le conferme di prenotazione arriveranno subito.

È bene anche usufruire di report completi che mostrano l'andamento delle prenotazioni, degli incassi e dell'occupazione, con grafici e numeri che possono essere analizzati con precisione anche da chi non ama particolarmente fare conti. In tutti i casi, l'obiettivo è sempre lo stesso: prendere delle decisioni velocemente, basate esclusivamente sui dati concreti.

Naturalmente, automatizzare non vuol dire trasformare le comunicazioni in testi standard. Con un sistema di gestione digitale, è possibile creare tutto su misura. A volte basta anche un messaggio di benvenuto per chi effettua la prenotazione per far sentire gli ospiti maggiormente accolti.

Lo stesso vale per un promemoria con spiegazione delle modalità di ingresso e con indicazioni per la riconsegna della casa. Con un assistente digitale a presidiare le comunicazioni, questo filo diretto tra ospiti e proprietario della struttura non viene mai spezzato, perché l'ospite si sente sempre seguito nelle sue necessità.

Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.