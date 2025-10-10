Tra gusti e profumi al mercato "Regioni d'Europa" a Biella, FOTO e VIDEO

Biella come una piccola piazza europea nel fine settimana dedicato al Mercato delle Regioni. L’iniziativa, che ogni anno richiama migliaia di visitatori, fa tappa a Biella come parte del suo tour nazionale di 27 città italiane. L’ingresso è libero e gli stand resteranno aperti da oggi venerdì 10 fino a domenica 12 ottobre, dal mattino fino a tarda sera.

Cosa si potrà gustare? difficile dirlo, tante le proposte: dai formaggi francesi ai dolci ungheresi, dai salumi spagnoli alle birre tedesche, fino ai profumi intensi dello street food mediterraneo. Non mancheranno poi le specialità italiane, con prodotti tipici regionali e piatti della tradizione reinterpretati in chiave moderna e anche proposte cinesi, tre le novità di questo anno.

E come sempre, non mancheranno bancarelle dedicate all’artigianato europeo: ceramiche, oggetti in legno, gioielli, tessuti e accessori che raccontano la creatività e le tradizioni di ogni Paese rappresentato.