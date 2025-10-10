Franco Faggiani a Biella: un dialogo tra montagne, storie e libertà

Un pomeriggio dedicato alla montagna, alla letteratura e alla libertà. Sabato 11 ottobre, alle ore 17.30, la Libreria Giovannacci di Biella ospiterà lo scrittore Franco Faggiani per l’incontro “Montagne in dialogo: connessioni tra due mondi”, organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori di Biella e dal Rifugio Lago della Vecchia.

L’appuntamento si inserisce nel ciclo di iniziative che valorizzano il legame tra territorio, cultura e natura, e vedrà l’autore di “L’inventario delle Nuvole” accompagnare i lettori in un viaggio narrativo tra valli alpine, antiche mulattiere e storie di memoria e connessione umana. Il percorso culminerà nel suo ultimo libro, “Verso la libertà con un bagaglio leggero”, una riflessione poetica sul valore della semplicità e della libertà interiore.

«Siamo profondamente felici di poter ospitare Franco Faggiani a Biella – dichiarano Clara Lega per MCL Biella e Stefania Gruppo per il Rifugio Lago della Vecchia –. La sua scrittura ci parla di montagna, ma anche di relazioni, di scelte coraggiose e di libertà. È un onore condividere con la comunità un momento così ricco di significato, in un luogo come la libreria Giovannacci, da sempre casa per le storie e per chi le ama».

A moderare l’incontro sarà Maria Laura Colmegna, con il sostegno di numerose realtà locali; al termine un brindisi.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti gli appassionati di montagna e di storie.