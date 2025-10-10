A Graglia si presenta il Rapporto Montagne Italia 2025

Lunedì 13 ottobre Uncem presenta a Graglia il Rapporto Montagne Italia 2025: un lavoro che nasce nell’ambito del Progetto Italiae del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è attuato dall’Uncem. Obiettivo del rapporto è descrivere come si manifesta la contemporaneità nei territori di montagna.

Il Rapporto sulla Montagna, edito da Rubbettino, in 800 pagine mette in relazione Alpi e Appennini descrivendone caratteri e opportunità. Non solo un volume scientifico, bensì un percorso politico-istituzionale di analisi e approfondimento. L'appuntamento è alle 18 a Graglia al Teatro Comunale in piazza Danilo Astrua.

La presentazione del Rapporto è aperta al pubblico, e vedrà la partecipazione, oltre che del Presidente nazionale Uncem Marco Bussone, di Marco Astrua Sindaco di Graglia, Monica Mosca Sindaco di Occhieppo Inferiore e Presidente dell'Unione Montana Valle Elvo, Emanuele Ramella Pralungo Presidente Provincia di Biella, Elena Rocchi ed Emanuela Verzella Consigliere regionale del Piemonte, Roberto Colombero Presidente Uncem Piemonte , Luca Pozzato Direttore GAL Montagne Biellesi, Paolo Pramaggiore Vice Presidente CAl, Paola Vercellotti Componente Giunta Uncem nazionale. Coordina Marco Garabello.