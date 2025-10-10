 / EVENTI

EVENTI | 10 ottobre 2025, 17:39

A Graglia si presenta il Rapporto Montagne Italia 2025

Il documento in 800 pagine mette in relazione Alpi e Appennini

Lunedì 13 ottobre Uncem presenta a Graglia il Rapporto Montagne Italia 2025: un lavoro che nasce nell’ambito del Progetto Italiae del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è attuato dall’Uncem. Obiettivo del rapporto è descrivere come si manifesta la contemporaneità nei territori di montagna. 

Il Rapporto sulla Montagna, edito da Rubbettino, in 800 pagine mette in relazione Alpi e Appennini descrivendone caratteri e opportunità. Non solo un volume scientifico, bensì un percorso politico-istituzionale di analisi e approfondimento. L'appuntamento è alle 18 a Graglia al Teatro Comunale in piazza Danilo Astrua. 

La presentazione del Rapporto è aperta al pubblico, e vedrà la partecipazione, oltre che del Presidente nazionale Uncem Marco Bussone, di Marco Astrua Sindaco di Graglia, Monica Mosca Sindaco di Occhieppo Inferiore e Presidente dell'Unione Montana Valle Elvo, Emanuele Ramella Pralungo Presidente Provincia di Biella,   Elena Rocchi ed  Emanuela Verzella Consigliere regionale del Piemonte,  Roberto Colombero Presidente Uncem Piemonte , Luca Pozzato Direttore GAL Montagne Biellesi, Paolo Pramaggiore Vice Presidente CAl, Paola Vercellotti Componente Giunta Uncem nazionale. Coordina Marco Garabello. 

