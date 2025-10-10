CITAB premia la qualità del lavoro svolto dal proprio personale

Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, CITAB, il consorzio biellese che riunisce circa cinquanta installatori termoidraulici e operante nella fornitura di materiale termoidraulico e accessori, ha deciso di premiare la qualità del lavoro svolto dal proprio personale.

“In una realtà che richiede sempre maggiori garanzie di sicurezza, la qualità e l’impegno dei nostri dodici collaboratori è particolarmente importante” con queste semplici parole Maurizio Zegna, presidente del Consiglio di Amministrazione, ha spiegato il significato del gesto che non è solo simbolico, visto che la cifra premiale destinata ai collaboratori, ha raggiunto quest’anno gli 11.000 euro.

Un esempio virtuoso, aggiungiamo noi, mirato a riconoscere il merito di chi lavora seriamente nel proprio settore per fornire un servizio sempre all’altezza del ruolo svolto da CITAB, dal 1977, nella fornitura di materiali e consulenza di qualità a imprese e privati.