 / ECONOMIA

ECONOMIA | 10 ottobre 2025, 11:40

CITAB premia la qualità del lavoro svolto dal proprio personale

citab personale

CITAB premia la qualità del lavoro svolto dal proprio personale

Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, CITAB, il consorzio biellese che riunisce circa cinquanta installatori termoidraulici e operante nella fornitura di materiale termoidraulico e accessori, ha deciso di premiare la qualità del lavoro svolto dal proprio personale.

“In una realtà  che richiede sempre maggiori garanzie di sicurezza, la qualità e l’impegno dei nostri dodici collaboratori è particolarmente importante” con queste semplici parole Maurizio Zegna, presidente del Consiglio di Amministrazione, ha spiegato il significato del gesto che non è solo simbolico, visto che la cifra premiale destinata ai  collaboratori, ha raggiunto quest’anno gli 11.000 euro.

Un esempio virtuoso, aggiungiamo noi, mirato a riconoscere il merito di chi lavora seriamente nel proprio settore per fornire un servizio sempre all’altezza del ruolo svolto da CITAB, dal 1977, nella fornitura di materiali e consulenza di qualità a imprese e privati.

c. s. CITAB g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore