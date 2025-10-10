Pray, storie di fabbrica, storie di vita: prosegue "Turno di notte" FOTO

Prosegue con grande partecipazione l’undicesima edizione di “Turno di notte”, la “passeggiata notturna sul sentiero degli operai” ideata dal DocBi e realizzata in collaborazione con la compagnia Teatrando. L’iniziativa, che unisce teatro e memoria, ha nuovamente condotto il pubblico lungo l’antico tracciato che da Baltigati scende alla Fabbrica della Ruota di Pray, dove attori e volontari hanno dato voce alle storie di uomini e donne che vissero e lavorarono tra Ottocento e primo Novecento.

Il successo delle nuove scene, scritte da Marcello Vaudano, ha confermato l’interesse del pubblico per una formula che intreccia racconto storico e suggestione scenica, restituendo il senso profondo del legame tra territorio, industria e comunità.

Nel frattempo, la compagnia ha portato a compimento anche il nuovo progetto “Dall’alto di una ciminiera”, messo in scena al Lanificio Picco di Veglio. Lo spettacolo, scritto dallo storico Danilo Craveia, ha guidato gli spettatori attraverso gli spazi dell’ex complesso industriale, evocando la storia dell’azienda fondata nel 1883 da Giovanni Battista Picco e rimasta attiva fino agli anni Cinquanta.

Il percorso teatrale, articolato in sei scene, ha proposto una riflessione sul patrimonio industriale biellese e sulle sue possibilità di rinascita, offrendo un’esperienza immersiva tra memoria e architettura. L’iniziativa, realizzata con l’Associazione Lanificio Picco 1883 e sostenuta dal Bando CulturHub della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, si è distinta per l’attenzione alla valorizzazione culturale del territorio, trasformando un luogo dismesso in spazio di racconto e di comunità.