Concerto a Valdilana con Luci del Nord

Un viaggio sonoro tra le suggestioni e la spiritualità del Nord Europa, attraverso le musiche di Ola Gjeilo, compositore norvegese tra i più amati della scena contemporanea. Tutto questo e molto altro sarà Luci del Nord, il concerto per coro, quartetto d’archi e pianoforte che vedrà la presenza del Coro Polifonico Cantores Mundi, diretto da Mara Colombo.

Come riportato dall'amministrazione comunale di Valdilana sui propri canali social, saranno tre le date in programma: 12 ottobre, alle 17, nella Chiesa Matrice di Trivero; 18 ottobre, alle 21, nella Basilica di San Giuliano a Gozzano; 19 ottobre, alle 18.30, nella Collegiata dei Santi Pietro e Paolo a Borgosesia.