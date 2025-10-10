Cane e padrone feriti da un pitbull, la testimonianza: “Poteva finire in tragedia”

“Ho avuto paura per il mio cane, poteva davvero finire in tragedia”. È ancora scosso l'uomo che, insieme al suo amico a quattro zampe, è rimasto ferito nel corso di un aggressione che ha visto protagonista un esemplare di razza pitbull. Il fatto di cronaca è avvenuto nei giorni scorsi in Valle Cervo.

“Ho davvero temuto per la vita del mio cane – racconta – Ero a passeggio con lui quando all'improvviso ci ha puntato questo animale. L'ho visto uscire dal cortile di un'abitazione e, in pochi istanti, ha puntato al collo del mio cane. Fortunatamente c'era il collare ma ha morso prima la schiena poi la parte superiore del capo senza intaccare la giugulare. Insieme alla sua padrona, abbiamo provato a dividerli ma senza esito. Alla fine, ha lasciato la presa”.

Subito assistito dal personale medico, il cane aggredito è stato operato dal veterinario per una prognosi di oltre 10 giorni. Identica sorte per il suo proprietario, che avrebbe riportato varie tumefazioni ai 4 arti nel tentativo di separarli. “Ce la siamo vista brutta – sottolinea – Tuttavia mi preme rivolgere un appello: tenete a bada i vostri animali da affezione, specialmente se di taglia media ed enorme. La tragedia è davvero dietro l'angolo se tali esemplari non sono gestiti correttamente”.