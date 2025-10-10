 / CRONACA

Ai domiciliari rapina un supermercato e aggredisce un commesso invece che comparire dal giudice

Un biellese di 53 anni è stato tratto in arresto dalla Polizia, il fatto è successo a Biella.

Mercoledì pomeriggio un uomo residente in provincia di 53 anni, agli arresti domiciliari per una condanna per vari reati, ha ottenuto un’autorizzazione per andare a un processo a suo carico ma invece che presentarsi dal giudice decide di rubare cibo ed altro in un supermercato di Biella.

Scoperto, invece che restituire la merce, ha aggredito un commesso e due clienti che sono intervenuti per aiutarlo. Solo l'arrivo degli agenti di Polizia di una Volante ha messo fine all’escalation violenta del 53enne. In questo modo il reato si è tramutato in rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale in quanto l’uomo ha usato violenza nei confronti dei tre ed anche degli agenti causando ferite giudicate guaribili in 7 giorni al dipendente del supermercato.

L’uomo è stato quindi arrestato e posto nuovamente in attesa dell’udienza di convalida. Ma la storia non finisce qui perché nella giornata di giovedì lo stesso personaggio è stato ritrovato in giro per la città nonostante dovesse rimanere ai domiciliari e quindi ha collezionato una nuova denuncia per evasione.

