Ai domiciliari rapina un supermercato e aggredisce un commesso invece che comparire dal giudice

Mercoledì pomeriggio un uomo residente in provincia di 53 anni, agli arresti domiciliari per una condanna per vari reati, ha ottenuto un’autorizzazione per andare a un processo a suo carico ma invece che presentarsi dal giudice decide di rubare cibo ed altro in un supermercato di Biella.

Scoperto, invece che restituire la merce, ha aggredito un commesso e due clienti che sono intervenuti per aiutarlo. Solo l'arrivo degli agenti di Polizia di una Volante ha messo fine all’escalation violenta del 53enne. In questo modo il reato si è tramutato in rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale in quanto l’uomo ha usato violenza nei confronti dei tre ed anche degli agenti causando ferite giudicate guaribili in 7 giorni al dipendente del supermercato.

L’uomo è stato quindi arrestato e posto nuovamente in attesa dell’udienza di convalida. Ma la storia non finisce qui perché nella giornata di giovedì lo stesso personaggio è stato ritrovato in giro per la città nonostante dovesse rimanere ai domiciliari e quindi ha collezionato una nuova denuncia per evasione.