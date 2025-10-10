Nobel per la Pace a Maria Corina Machado, tra i candidati anche Michelangelo Pistoletto

Nella mattinata di oggi, 10 ottobre, durante la cerimonia di Oslo, in Norvegia, è stato dato l'annuncio ufficiale: il Premio Nobel per la Pace 2025 è stato assegnato alla leader politica dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, per il suo attivismo democratico in patria. Tra i candidati all'insigne riconoscimento anche l'artista biellese Michelangelo Pistoletto.

Nei mesi scorsi, la candidatura di Pistoletto era stata presentata dalla Fondazione Gorbachev e, in pochissimo tempo, era stata accolta con grande entusiasmo dalla comunità biellese e non. La sua candidatura, infatti, era di fatto un riconoscimento alla sua visione dell'arte come infrastruttura di pace, ponte tra differenze, linguaggio universale di cura e coesione sociale, oltre a motore di cambiamento collettivo, educativo, ecologico, relazionale.