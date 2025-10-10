Studenti con disabilità, un contributo economico per i residenti a Gaglianico

Il Comune di Gaglianico intende implementare il servizio di trasporto di studenti con disabilità mediante attribuzione di un contributo economico alle famiglie di studenti residenti disabili che frequentano nell’anno solare 2025, la scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado anche in un Comune diverso da quello di residenza.
Può accedere al contributo lo studente che:
a) sia residente nel Comune di Gaglianico;
b) sia iscritto e frequenti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado.
c) sia affetto da disabilità, anche non grave, certificata ai sensi della Legge n. 104/1992: lo studente deve essere in possesso della certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL competente.
La domanda va presentata dal genitore/tutore entro il 31 ottobre 2025, non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine del 31 OTTOBRE 2025, inviate ad indirizzi e-mail o PEC diversi da quelli indicati. Saranno escluse le domande incomplete o non sottoscritte.
Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Lorena Valla (015/2546407 sig.ra Michela Benna); e-mail di riferimento: responsabile.istruzione@comune.gaglianico.bi.it