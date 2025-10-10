Buoni spesa alimentari, a Vigliano c'è ancora tempo per presentare domanda

Fino alle 12 di venerdì 31 ottobre 2025 è possibile presentare domanda per ottenere i buoni spesa alimentari/ gift card. L’amministrazione comunale di Vigliano Biellese, infatti, proseguendo nella direzione della solidarietà alimentare a favore dei nuclei familiari del territorio in situazione di difficoltà, ha inteso aprire una nuova tranche di erogazione di buoni spesa. Le card che saranno assegnate consentono l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità.

L’erogazione dei buoni spesa non sarà immediata: essa avverrà solo al termine dell’istruttoria e delle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate nell’istanza. In caso di particolari problematiche e/o difficoltà oggettive, nella compilazione della domanda online, si può richiedere il supporto da parte del volontario del Servizio Civile Universale, attivo con lo Sportello Digitale nei giorni di martedì e giovedì, dalle 14.30 alle 18 presso la Biblioteca comunale, previo appuntamento, da concordare telefonando al numero 015.512041 dal lunedì al venerdì nell’orario 9-12.