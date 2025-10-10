 / Calcio

Calcio | 10 ottobre 2025, 12:00

Calcio femminile, nuova sfida per l'ACF Biellese: a Pavignano arriva la Novese, le interviste VIDEO

Parola al tecnico Barboni e al capitano Cavagnetto.

Nuova sfida in campionato per l'ACF Biellese. Reduce da due successi di fila, la squadra allenata da gli allenatori Stefano Barboni e Enrico Squillario affronterà la Novese tra le mura amiche davanti al proprio pubblico.

A presentare il match il tecnico Barboni: “Affrontiamo un campionato nuovo con avversari pronti a mostrare le loro qualità. Siamo molto fiduciosi per la gara di domenica”.

Sulla stessa linea d'onda il capitano dell'ACF Biellese, Gloria Cavagnetto: “Sarà un testo molto difficile. L'appello ai tifosi è di venire al campo di Pavignano per supportarci e vederci giocare in campo. Siamo una bella squadra, molto unita e coesa. Fuori e dentro al rettangolo di gioco”.

g. c.

