Calcio femminile, nuova sfida per l'ACF Biellese: a Pavignano arriva la Novese, le interviste VIDEO

Nuova sfida in campionato per l'ACF Biellese. Reduce da due successi di fila, la squadra allenata da gli allenatori Stefano Barboni e Enrico Squillario affronterà la Novese tra le mura amiche davanti al proprio pubblico.

A presentare il match il tecnico Barboni: “Affrontiamo un campionato nuovo con avversari pronti a mostrare le loro qualità. Siamo molto fiduciosi per la gara di domenica”.

Sulla stessa linea d'onda il capitano dell'ACF Biellese, Gloria Cavagnetto: “Sarà un testo molto difficile. L'appello ai tifosi è di venire al campo di Pavignano per supportarci e vederci giocare in campo. Siamo una bella squadra, molto unita e coesa. Fuori e dentro al rettangolo di gioco”.