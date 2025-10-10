10 ottobre, Giornata Mondiale della Salute Mentale: le iniziative dell'ASL BI

Il 10 ottobre ricorre la Giornata Mondiale della Salute Mentale e lo staff della S.C. Psichiatria dell’ASL di Biella, diretta dal dott. Carlo Ignazio Cattaneo, ha organizzato due iniziative rivolte alla cittadinanza nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 ottobre rispettivamente presso il Centro Commerciale “Gli Orsi” e presso il Centro Commerciale "I Giardini" di Biella.

La Giornata Mondiale della Salute Mentale (World Health Mental Day) nasce con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui problemi della salute mentale, mobilitare gli sforzi a sostegno della salute mentale, combattere stigma e discriminazioni.

Il tema della campagna 2025 è “È tempo di muoversi": infermieri, medici e psicoterapeuti della SC Psichiatria saranno presenti per incontrare la popolazione e proporre delle iniziative riguardanti i fattori che condizionano la qualità di vita e la salute mentale in generale. Anche quest’anno ci sarà la possibilità di svolgere, presso la postazione, delle attività interattive utili per capire se si stanno seguendo le giuste abitudini che contribuiscono ad avere uno stile di vita sano e a salvaguardare la propria salute mentale. In particolare, le iniziative si terranno:

● Nel pomeriggio di venerdì 10 ottobre, presso Gli Orsi, a partire dalle ore 17 e fino alle ore 19. Sono previste 4 micro-conferenze sui temi della salute mentale e lo staff della S.C. Psichiatria sarà disponibile a rispondere alle domande rivolte dai cittadini. In particolare, si parlerà di ansia, depressione, crisi emotive, gestione dei traumi e ADHD.

● Nella mattina dell'11 ottobre, presso il Centro Commerciale I Giardini, dalle ore 10 alle 12.30. Sarà possibile confrontarsi con il personale dell’ASL BI e valutare la propria capacità di gestione dello stress, la qualità del sonno e il tipo di relazioni sociali che si intrattengono.

Saranno occasioni per ricordare l'importanza della salute mentale e ribadire ancora una volta che non c'è salute senza salute mentale.