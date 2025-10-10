Trasferta a Chieri per il Teens Basket Biella

Domenica 12 ottobre, alle 18, altra trasferta per gli arancio-blù del Teens Basket Biella in quel di Chieri. Al Palagialdo palla a due alle 18, dove i ragazzi di Martinotti & C affronteranno la Bea Chieri per la terza partita del campionato di Serie C.

Seconda trasferta consecutiva dopo la vittoriosa partita di sabato scorso a Lerici. Trasferta impegnativa in casa di una squadra molto esperta e attrezzata per far bene. I biellesi, forti del morale alto dopo un inizio campionato con due vittorie su due, si presenteranno a Chieri al gran completo e pronti a battagliare per raccogliere il terzo successo in altrettante partite. Servirà ancora una volta energia difensiva, concentrazione, coesione e tanta solidità.

Sarà una partita che nasconde molte insidie, non fosse altro perché i padroni di casa vorranno riscattare la brutta prova a Genova (82-59). Si sa nel basket vincere fuori casa è molto complicato, quindi in settimana i Teens hanno alzato i radar per non avere sorprese e presentarsi pronti mentalmente e fisicamente per una partita tosta.