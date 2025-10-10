Biella, centrali operative insieme per un soccorso più efficace

Oggi, 10 ottobre, durante il corso per i nuovi operatori di sala operativa dei Vigili del Fuoco che coinvolge i Comandi di Biella, Vercelli, Novara e Verbania, si è tenuto un incontro con i responsabili delle centrali operative dei Carabinieri e della Questura di Biella, del Soccorso Sanitario del 118 di Novara.

Per la prima volta anche con la delegazione del Soccorso Alpino di Biella finalizzato alla conoscenza reciproca delle attività istituzionali per migliorare le attività di soccorso al cittadino.