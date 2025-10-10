Biella, Gardenville ospita il Test ENCI “Cane Buon Cittadino”

Domenica 12 ottobre, a partire dalle ore 10:00, l’area verde di Gardenville a Biella ospiterà un evento cinofilo ufficiale promosso da ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana): il test CAE 1 per il rilascio del Patentino "Cane Buon Cittadino".

Sotto la supervisione del Giudice ENCI Leonardo Roman, i cani saranno valutati per il loro equilibrio psichico, affidabilità e capacità di interagire correttamente con l’ambiente urbano e sociale.

Il test è aperto a tutte le razze di cani a partire dai 15 mesi di età, accompagnati da un conduttore di almeno 12 anni.

L’obiettivo è certificare un comportamento responsabile, equilibrato e rispettoso delle regole di convivenza, premiando l’educazione e la corretta gestione del cane nella vita quotidiana.

L’evento è aperto al pubblico, con ingresso libero, anche per chi desidera semplicemente assistere e conoscere meglio questo mondo.

Per iscrizioni e informazioni:

Stefania Banfi - 340 1024084 - stefybicosa@libero.it