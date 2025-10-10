Il ricordo della Pia Unione di Riva al suo presidente Gabriele Prola

Riceviamo e pubblichiamo:

“La Pia Unione del Transito di San Giuseppe di Biella Riva, unitamente alle altre Confraternite e Movimenti della Diocesi di Biella, piange la scomparsa del suo Presidente, Architetto Gabriele Prola, stimato Professore di Disegno Tecnico, Storia dell'Arte e in ultimo di Sostegno nelle scuole Medie e Superiori.

Nato nel 1960, dall'età di ventitré anni aveva preso la custodia della Chiesetta di San Giuseppe in Biella Riva, che tanto ha curato, amato e animato, fondando nel 1996 la Filiale Biellese della Pia Unione del Transito di San Giuseppe, Associazione di Preghiera per l'Apostolato della Buona Morte. Prola era l'anima della Chiesetta di San Giuseppe e della Pia Unione, sempre attento nella cura, nella gestione, nel servizio musicale e liturgico e a servizio di tutti.

Chi saliva alla Chiesetta di San Giuseppe, incontrandolo, si sentiva accolto, accompagnato, apprezzato, guidato nella Fede e sostenuto nella Speranza, al di là dei problemi e delle angosce del quotidiano. Tanti, accolti dal suo fare spontaneo, signorile e buono non si sono più distaccati dall'affetto per quel luogo speciale, carico di Storia e di spiritualità, che è la nostra Chiesetta di Riva. Gabriele è stato un fedele servitore del santo da Lui amato, San Giuseppe, santo dell'operosità silenziosa e Custode della preziosità delle relazioni. È stato anche apprezzato organista in varie Chiese della città e della Diocesi di Biella.

La Pia Unione si unisce nel cordoglio ai suoi familiari e a quanti lo hanno apprezzato e stimato e gli hanno voluto bene”.