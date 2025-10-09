Manutenzione straordinaria alla rete idrica, Cordar Biella avvisa i cittadini di Candelo

Nuova comunicazione di Cordar Biella. Stavolta è rivolta ai cittadini del comune di Candelo che, a causa della programmazione della manutenzione straordinaria alla rete idrica, nei giorni 13 e 14 ottobre, dalle 8.30 alle 16, in via Libertà, dal civico 71 al 97 e dal civico 70 al 106, potrebbero verificarsi sospensioni momentanee della distribuzione di acqua potabile ed improvvisi cali di pressione.

“Il servizio verrà ripristinato nel più breve tempo possibile – sottolinea Cordar - Scusandoci anticipatamente con l’utenza per gli eventuali disagi, si comunica che Cordar resta a disposizione per ogni chiarimento al numero 800 99 60 14”.