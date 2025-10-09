Gaglianico al via il Progetto “Sostegno Psicologico alla Persona”

Martedì 21 ottobre, considerato il successo riscosso nelle precedenti edizioni, ripartirà il progetto “Sostegno Psicologico alla Persona” proposto dall’Amministrazione Comunale di Gaglianico. L'iniziativa gratuita è rivolta ai cittadini di Gaglianico di età compresa dai 18 anni (compiuti) in su.

Il progetto "Sostegno Psicologico alla Persona" offerto dal Comune di Gaglianico ha come utilità principale quella di rendere accessibile gratuitamente il supporto professionale alla comunità, agendo come strumento di prevenzione del disagio e di promozione del benessere psico-sociale. Obiettivo di questa iniziativa è guidare la persona verso una maggiore consapevolezza delle proprie necessità emotive e psicologiche, aiutare i cittadini a scoprire e sviluppare le proprie risorse interne e la propria autostima. Gli incontri verranno svolti in un ambiente protetto e riservato (massimo rispetto della privacy) dove la persona può sentirsi accettata e concentrarsi su sé stessa.

L'intervento mira non solo alla crescita personale, ma anche a migliorare la capacità di interazione e l'integrazione dell'individuo nel contesto sociale di Gaglianico. “Desidero esprimere la mia profonda soddisfazione per il successo e la concretezza del nostro progetto di Sostegno Psicologico alla Persona” dichiara l’Assessore Alma Memic “Come Amministrazione Comunale, abbiamo il dovere di essere vicini ai nostri cittadini, non solo nelle necessità materiali, ma anche, e sempre di più, nel loro benessere emotivo e mentale”.

Il progetto “Sostegno Psicologico alla Persona”, che partirà dal 21/10/2025, sarà rivolto ad un massimo di 10 cittadini residenti in Gaglianico, con età compresa dai 18 anni in su. Il proprio interesse alla partecipazione può essere manifestato contattando telefonicamente o via mail l’Ufficio Comunale dedicato, fissando la data del primo colloquio. I colloqui, per cui è garantito il massimo rispetto della privacy, saranno gestiti dalla psicologa e psicoterapeuta Dott.ssa Eleonora Donati, presso la sede della biblioteca comunale di Gaglianico sito in via XX Settembre, 10, il martedì e il giovedì (9.00 - 12.00 e 14.00 - 16.00).

Saranno previsti un massimo di 5 colloqui per ciascuno della durata di 45 minuti le cui prenotazioni saranno gestite direttamente dalla dottoressa (a parte la prima che dovrà essere prenotata presso il Comune). Per info e prenotazioni: Comune di Gaglianico tel. 015.2546409, e-mail tecnico1@comune.gaglianico.bi.it