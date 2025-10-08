Coggiola, al via opere di asfaltature da mezzo milione di euro

Nel comune di Coggiola è in programma un'importante opera di asfaltatura da mezzo milione di euro. Partirà nei primi giorni del mese di novembre nella parte alta del paese. In particolare, si agirà al Pian delle Rape, sulla strada Biolla che conduce all'abitato di Caprile. “Un raccordo di montagna della lunghezza di quasi 2 chilometri spesso utilizzato dagli abitanti della frazione Viera - sottolinea il sindaco Paolo Setti – Saranno utilizzati fondi regionali per una serie di interventi non più procrastinabili”.

Nello specifico, saranno realizzate apposite cunette per la regimazione delle acque in caso di maltempo e precipitazioni intense. “In più – aggiunge il primo cittadino – la strada sarà cilindrata in due tratti specifici per salvaguardare l'impatto ambientale in accordo con la Soprintendenza. Come amministrazione, siamo pienamente convinti della necessità di tale opera, necessaria per garantire la sicurezza della viabilità e lo spostamento degli utenti della strada”.