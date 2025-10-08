A Salussola gli studenti protagonisti della Marcia della Pace dell’Istituto Comprensivo di Cavaglià FOTO

Una mattinata all’insegna dei valori universali della pace e della solidarietà quella vissuta ieri dagli alunni della scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo di Cavaglià, protagonisti della Marcia della Pace dedicata a tutti i bambini del mondo.

L’iniziativa, svoltasi nella mattinata di martedì 7 ottobre, ha visto la partecipazione entusiasta di studenti, insegnanti e amministratori locali. Una marcia semplice ma carica di significato, senza bandiere di Stati o simboli politici, ma con un unico emblema: la bandiera della pace, a rappresentare un messaggio universale di fratellanza e rispetto reciproco.

“È stato un momento molto intenso – racconta il sindaco Manuela Chioda – abbiamo passato il testimone a Cavaglià, dopo averlo ricevuto da Cerrione lunedì. L’iniziativa è stata vissuta come Istituto Comprensivo di Cavaglià, in un percorso di continuità tra scuole e comunità”.

Il passaggio del “testimone della pace” ha simboleggiato l’impegno condiviso delle scuole del territorio nel promuovere una cultura di dialogo, inclusione e solidarietà, partendo proprio dai più giovani.