Icone dell'Arma alla cerimonia di Biella

In occasione della solenne cerimonia d’inaugurazione del Cippo Commemorativo per i Caduti dell'Arma, che si terrà sabato 11 ottobre, in Piazza Unità d’Italia a Biella, un elemento di forte richiamo sarà la presenza di due autovetture simbolo dell'Arma dei Carabinieri.

Per la gioia degli appassionati e della cittadinanza, la manifestazione vedrà esposte una storica Alfa Romeo, testimone del servizio reso dall'Arma nel corso degli anni, e la nuovissima Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, che rappresenta l'eccellenza tecnologica e la dotazione odierna in uso ai Carabinieri.

La presenza di questi due veicoli iconici sottolinea il profondo legame tra la tradizione e l'impegno costante dell'Arma, "Nei Secoli Fedele", al servizio della comunità.