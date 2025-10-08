A Biella apre l'anno scout

Un anno fa, nella giornata di “apertura dell’anno scout”, era stata lanciata l’impresa del Giubileo 2025, con l’annuncio dei campi estivi a Roma che sono stati realizzati nell’agosto di quest’anno.

Per ripercorrere e condividere questa avventura, i gruppi scout AGESCI biellesi (Biella 1, Biella 2 e Trivero 1) invitano tutti gli scout con le loro famiglie, ex scout ed amici, ma anche tutti gli interessati, alla proiezione di “Spes invicta-Sognatori sulle vie di speranza – The Movie”, che sarà presentato al Teatro Odeon alle 10 di domenica 12 ottobre (ingresso libero).

La proiezione del film sarà uno dei momenti del programma della giornata, che si svolgerà principalmente al Parco Eunice Kennedy Shriver (zona Stazione San Paolo/sede ATAP, accesso da via Carso), e che prevede: ritrovo degli Scout alle 8.30 al Parco, per l’Alzabandiera; spostamento (a piedi) al Teatro Odeon per la proiezione del film, aperta a tutti; rientro al Parco, alle 12.30 Santa Messa al campo; pranzo al sacco e Grande Gioco; alle 16.30 Ammainabandiera e conclusione delle attività.

In occasione dell’apertura dell’anno, gli scout vogliono anche celebrare insieme gli 80 anni dello scoutismo biellese, rinato alla fine della Seconda Guerra Mondiale. L’invito rivolto a tutti coloro che sono stati scout è quello di partecipare indossando l’uniforme scout per vivere insieme un momento di comunità e condivisione, con il motto “un incontro di generazioni… e la storia continua!”.