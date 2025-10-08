Un lettore: "Cassonetti Humana pieni ad Andorno". Cosrab cerca un nuovo gestore

Un lettore ha segnalato alla nostra redazione la situazione di due cassonetti Humana colmi di indumenti usati, con diversi sacchi di vestiti abbandonati a terra. “Mi trovo davanti a due cassonetti strapieni – scrive – e credo ci sia una carenza gestionale non trascurabile. Tutti siamo invitati a non sprecare risorse, ma poi ci troviamo davanti a scene di cattiva gestione come questa. Ho provato a contattare il numero indicato sul cassonetto, ma nessuno risponde. Sarebbe auspicabile una gestione più tempestiva dei punti di raccolta”.

Contattata in merito, Cosrab, il consorzio che coordina la raccolta dei rifiuti nel Biellese, ha chiarito la situazione: Humana, l'azienda che attualmente si occupa del servizio di raccolta degli abiti usati, terminerà il contratto a fine anno. La decisione, spiegano dal consorzio, è dovuta a costi di gestione divenuti insostenibili per la stessa azienda.

Per garantire la continuità del servizio, Cosrab ha già pubblicato una manifestazione di interesse con l’obiettivo di individuare un nuovo gestore che possa subentrare a partire dal prossimo anno.

Nel frattempo, il consorzio invita i cittadini a non abbandonare sacchi o indumenti fuori dai cassonetti, ricordando che tale comportamento può creare disagi e compromettere il recupero dei materiali destinati al riuso.