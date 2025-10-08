La Pro Loco di Ponderano finisce in televisione

La Pro Loco di Ponderano nelle scorsa settimana ha partecipato a un nuovo format televisivo di Primantenna TV dal titolo “Gusti e sapori”, condotto da Ilaria Salzotto, che andrà in onda tutti i giorni alle 12.30, sul canale 14.

Nelle puntate di mercoledì e sabato le telecamere sono state ospiti nella sede di via Mazzini 26, dove le cuoche dell'associazione hanno cucinato due piatti: la trippa in umido, piatto tradizionale che generalmente viene preparata per la festa Zootecnica di aprile, e le polpette di melanzane, aperitivo sempre molto gradito negli eventi organizzati dai volontari.