Città Studi attiva un corso per la qualifica professionale nel settore della ristorazione

Il settore ristorativo offre l'opportunità di immergersi in un mondo culinario ricco di creatività e interazione sociale. Per coloro che desiderano unire passione e professionalità, Città Studi attiverà in autunno un nuovo corso gratuito per formare l’Addetto alle attività ristorative e ricettive – Cucina.

Questo corso è completamente gratuito, in quanto finanziato dalla Regione Piemonte, ed è rivolto a utenti disoccupati e a coloro che partecipano al programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori). Rappresenta una buona occasione per chi desidera intraprendere una professione nel settore della ristorazione.

Il settore della ristorazione è vibrante e presenta un crescente bisogno di professionisti qualificati. Città Studi si impegna a formare nuovi talenti, offrendo un percorso specifico che consente di trovare collocazione in tutte le aziende che operano nel campo della produzione culinaria, come grandi alberghi, imprese di ristorazione collettiva, strutture dotate di mensa interna, imprese di catering e ristoranti. Il corso, che verrà attivato nelle prossime settimane, prevede un totale di 500 ore di formazione, di cui 200 dedicate a uno stage pratico presso aziende del settore.

Al termine del percorso, gli studenti che supereranno l'esame finale riceveranno una qualifica professionale riconosciuta, spendibile nel mondo del lavoro. La formazione offre un mix ideale di teoria e pratica. Gli studenti avranno accesso a un laboratorio di cucina all'avanguardia, dove potranno esercitarsi e mettere in pratica le competenze acquisite attraverso esercitazioni pratiche e simulazioni. Gli allievi lavoreranno su progetti reali, affinando le loro capacità in un contesto che simula la realtà aziendale.

Inoltre, lo stage rappresenta un'importante occasione per entrare in contatto con il mondo del lavoro, permettendo agli allievi di acquisire esperienza diretta e di costruire relazioni professionali. Le iscrizioni al corso sono aperte.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Città Studi al numero 015 85511.11/13 o inviare un'email a formazione@cittastudi.org.