Buona partecipazione a Biella per il Caffè del Benessere

Ieri, martedì 7 ottobre, il Caffè del Benessere si è svolto alle 15 presso l'Oratorio della Parrocchia di Santo Stefano a Biella con oltre ottanta partecipanti. L'incontro è stato tenuto dal dottor Franco Ferrero, Gastroenterologo, e dalla dr.ssa Daniela Cum, dietista della Asl di Biella.

Il dr Ferrero ha iniziato parlando di reflusso gastroesofageo e gastrite, spiegando le differenze e la sintomatologia di entrambe le patologie riportando i farmaci da utilizzare con la precisazione di fare sempre un bilancio tra rischi e benefici. La dr.ssa Cum è successivamente intervenuta per relazionare sugli aspetti dietologici cominciando dalla valutazione del peso corporeo e dal calcolo del BMI (indice di massa corporea che mette in relazione il peso di una persona con la sua altezza per avere un indice dello stato nutrizionale) necessario per valutare se una persona è normopeso, sottopeso, sovrappeso od obeso. Per un'alimentazione corretta bisogna fare riferimento alla dieta mediterranea con la nuova piramide alimentare che parte dalla base costituita da frutta, verdure, acqua, olio extravergine, pane/pasta. frutta secca da consumare giornalmente.

Alla discussione con numerose domande dei partecipanti ha fatto seguito il solito caffè. I Caffè del Benessere sono organizzati dall'associazione ANZITUTTO odv, di volontariato per gli anziani, in collaborazione con altre associazioni, in questo caso con i volontari dell'Oratorio della Parrocchia di Santo Stefano che hanno preparato l'occorrente per il rinfresco finale. I Caffè del Benessere entrano nella rete dell'innovativo progetto AccompagnaMenti finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e che ha come capofila AMA Biella.