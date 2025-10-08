Unione Industriale Biellese per Mucrone Local: l'impegno degli imprenditori per la Capanna Renata

A poco più di un anno dall'appello lanciato da Unione Industriale Biellese per raccogliere i fondi necessari al progetto di riqualificazione di Capanna Renata proposto dall'Associazione Mucrone Local, è stata raggiunta e superata la soglia dei 200.000 euro necessari alla realizzazione dell'iniziativa con un totale disponibile di oltre 250.000 euro.

"E' un segnale tangibile della volontà dell'Unione Industriale Biellese e degli imprenditori biellesi di valorizzare il territorio e il suo sviluppo turistico, a partire dalla Conca di Oropa e dal sostegno ad un progetto come quello che porterà a nuova vita la Capanna Renata - ricorda Giancarlo Ormezzano, vice presidente Uib -. Personalmente sono molto legato a questo luogo, che mi richiama alla memoria bellissimi ricordi. Proprio per questa ragione sono felice che questa iniziativa potrà essere un lascito visibile e concreto per i giovani, per il futuro del Biellese".

Soddisfatto anche Marco Bardelle, presidente dell'Associazione Mucrone Local: "Grazie agli imprenditori che hanno creduto nel progetto e all'Uib, ora abbiamo l'importo necessario ad avviare i lavori. Una volta espletato l'iter burocratico, auspichiamo di poter avviare il cantiere in primavera. Questo è un esempio concreto di come, insieme, possiamo prenderci cura del nostro territorio, credendo nella bellezza della nostra Conca di Oropa per restituirne la bellezza, per creare valore e occupazione, per fare impresa nel settore turistico".

Oltre ad Unione Industriale Biellese, hanno aderito alla raccolta fondi per il progetto di riqualificazione della Capanna Renata 35 aziende e due privati:

Arimo - Gruppo Monteleone -

Biella Shrunk Process

Bonino Carding Machines SRL

Botto Giuseppe e Figli S.p.A.

BP Automation srl

Caligaris spa

Carrozzeria Campagnolo SNC

Chiorino SPA

CMB Mottalciata SRL

Di.Vé spa

Emanuele Panza

Famiglia Ramella Banqueting

Filati Buratti

FILIDEA SRL

Finissaggio Tintoria Ferraris spa

Fotoba International SRL

Fratelli Piacenza SPA

Gestione Alberghiere Srl

Ilario Ormezzano SAI

L.A.P. Lavorazione articoli plastici SRL

Lanificio di Pray

Lanificio di Sordevolo SRL

Lauretana spa

Lawer

Maglificio Maggia SRL

Nuova Cosmatex - Gruppo Monteleone -

Paolo Barberis Canonico

Robinson

Sellmat srl

TDE SRL

Tecnomeccanica Biellese SRL

Tessilbiella

Tessitura Ubertino srl

Tintoria Finissaggio 2000 srl

Vitale Barberis Canonico SPA

Yukon

Zegna Baruffa Lane Borgosesia

Il progetto

L'intervento studiato per la Capanna Renata prevede la riqualifica dell'edificio e il collegamento con l'alimentazione idrica, per renderlo un bel rifugio capace di accogliere adeguatamente i turisti. Si tratta, complessivamente, di un investimento tra 200 e 250 mila euro.

Sarà portato a termine un intervento concreto e necessario a beneficio della Conca di Oropa: per la sua posizione, la Capanna Renata si presta ad essere una tappa importante per gli escursionisti. In una fase successiva, sarà inoltre possibile affrontare il recupero paesaggistico del vecchio arrivo della cestovia, oggi in stato di degrado, che dovrà essere demolito per restituire bellezza e armonia a questo angolo unico di montagna, permettendo alla cima del Monte Camino di tornare a risplendere.

L'associazione

Mucrone Local opera dal 2012 ed è diventa una realtà sempre più solida e presente sul territorio. Si definisce associazione "del fare", a sottolineare la concretezza dell'impegno e degli obiettivi prefissi. Molte azioni sono già state portare a termine e molto resta da fare. E' nata dall'impegno di diversi imprenditori, a partire dal board guidato da Marco Bardelle, con Dino Masso, Stefano Sanna, presidente Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese, Luca Murta, Mattia Carlo Gerardi, Elena Schneider, Paola Bozzo, Mara Cerruti Bozzola, Alessandro Bonandini, Nicola Barchietto e Alberto Fila Robattino. Numerosi anche gli imprenditori che supportano e hanno supportato le iniziative con donazioni, azioni concrete e tanta passione.