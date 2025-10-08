Cure Palliative dell'Ospedale, la lettera di una famiglia: “Professionalità e umanità che fanno la differenza”

Cure Palliative di Ponderano, la lettera di una famiglia: “Professionalità e umanità che fanno la differenza”

Buongiorno, ci sentiamo debitori perchè dobbiamo ringraziare tutta la struttura delle Cure Palliative dell’ospedale di Ponderano per averci aiutato, sostenuto e curato nostra madre malata terminale.

La mamma è stata da loro curata per un primo periodo ambulatorialmente, e successivamente a domicilio per circa un anno.

E’ doveroso e giusto sottolineare queste realtà, ogni giorno sono tanti i casi, ma la gente è incline a pubblicare solo i casi di malasanità e solo pochi e sporadici i casi che raccontano il contrario.

Il dipartimento tutto è composto da Medici, Infermiere ed Oss preparati professionalmente ed umanamente, disponibili, affettuosi, gentili e premurosi nonchè pronti ad intervenire sia in caso di appuntamenti programmati che in caso di urgenze.

Passiamo tranquillamente dichiarare che senza il loro aiuto, in modo certo non avremmo avuto la possibilità di offrire alla nostra madre tutte le attenzioni le cure e la qualità di vita che ha’ potuto beneficiare.

Concludiamo ringraziando tutti coloro che si sono avvicendati nel tempo e si sono spesi per accompagnare nostra madre durante questo percorso difficile e delicato, alleviando tutti i sintomi di dolore fisico, con l’utilizzo dei medicinali, ma soprattutto con i sorrisi, le parole di conforto ed i gesti pieni di umanità anche nei nostri confronti.

Auguriamo per il futuro buon lavoro, ma prima di tutto che riusciate nel tempo a conservare e portare nelle case dove c’è un’ammalato , la capacità di trasmettere, oltre alle cure mediche, un po’ di calore, di umanità, comprensione, sollievo e solidarietà.

Grazie

GROSSO NICOLIN Pietro

GROSSO NICOLIN Cesare