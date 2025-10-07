Schubert a Biella: venerdì 10 ottobre "La Trota", con Quintetto Perosi FOTO

In un ruscello limpido, la trota guizzava beffarda, sfuggendo agile alla lenza del pescatore. Fu allora che questi, stanco dell'attesa, intorbidì deliberatamente le acque — e nell'inganno, la preda abboccò. Questa storiella non è solo aneddoto: è archetipo, metafora poetica, simbolo dell'astuzia che vince sull'ingenuità. Ma...

Christian Friedrich Daniel Schubart (1739–1791), poeta tedesco permeato dallo spirito dello Sturm und Drang, consegnò alla pagina questa storiella con una nudità narrativa che ne svela, senza orpelli, la crudezza. Forse sottintendendovi anche un’allusione più amara, un moralismo popolare che fa i conti con l’ingiustizia.

Schubert se ne invaghì...

Immaginate Vienna, 1818. Un fiume di note scorre tra le dita di Franz Schubert mentre, nella casa dell’amico Hüttenbrenner, dà forma a Die Forelle – un lied che è molto più di un semplice brano musicale. È l'acqua, è il movimento, è l'inganno. È la trota che guizza argentea in un torrente di cristallo, fino a quando il pescatore, con un gesto secco, ne interrompe il balletto. Schubert cattura questa scena non solo con le parole di Schubart, ma con un pianoforte che sembra ridere amaramente di fronte alla beffa del destino. La natura, per Schubert, non era uno sfondo: era un compagno di viaggio. Lo raccontano le lettere di Spaun: le escursioni estive, i paesaggi dell’Alta Austria, le serate a Linz e Steyr dove Schubert e il baritono Vogl regalavano emozioni attraverso i Lieder. Quella stessa natura – viva, a volte crudele – diventa musica.

Nell’estate del 1819, a Steyr, da quel lied nasce qualcosa di ancora più grande. Un industriale appassionato di violoncello di nome Paumgartner, folgorato da Die Forelle, chiede a Schubert di scrivere un’opera da camera che ne riprenda il tema. Schubert accetta, e nasce il Quintetto “La Trota”. Non un quintetto qualsiasi. Schubert rompe gli schemi: un contrabbasso che libera il violoncello, cinque movimenti invece di quattro, un dialogo continuo tra pianoforte e archi come in una conversazione tra amici. L’organico è inconsueto: violino, viola, violoncello, contrabbasso, pianoforte. È come se Schubert volesse ricreare l'acqua del torrente: trasparente ma profonda, limpida ma capace di nascondere l’inganno. E soprattutto, quel quarto movimento: variazioni sul tema della Trota, dove la musica si fa racconto, ironia, dramma.

Venerdì 10 ottobre, all’Accademia Perosi, questo capolavoro della musica da camera rivivrà nella Sala dei Concerti. È il primo evento del “Grande Slam” (Spettacolo, Letteratura, Arte e tantissima Musica) una nuova stagione dove tradizione e innovazione non si oppongono: si fondono, si completano, generando quella terza cosa che è più della somma delle parti.

Il Quintetto “La Trota” non è solo un brano: è un viaggio nell’anima di Schubert, nel suo rapporto con la natura, nella sua capacità di trasformare un episodio apparentemente minore in un simbolo universale. È la musica che diventa parola e si fa suono. Un concerto che è anche una riflessione: sulla trasparenza, sull’inganno, sulla bellezza effimera. Schubert ci invita ad ascoltare non solo con le orecchie, ma con gli occhi dell’immaginazione.



Tomoka Osakabe (violino)

Alessandro Cipolletta (viola)

Davide Eusebietti (violoncello)

Davide Botto (contrabbasso)

Giacomo Fuga (pianoforte)

Intero: 17.00 €

U30: 13.00 €

U12: 7.00 €

PRIMA DELLA PRIMA

altri appuntamenti della settimana:

Ulisse Mazzon (violino)

Lucija Majstorovic (Pianoforte)

Lunedì 06 Ottobre 2025 - 18:00

e

Martedì 07 Ottobre 2025 - 18:00

Programma:

J.S. Bach - Sonata n. 3 BWV

N. Paganini - Dai Capricci op. 1: 2-4-15-23

D. Terranova - In search of a light (2025)

N. Paganini - Concerto n. 4

R. Schumann - Sonata n. 2 op. 121

J. Brahms - Sonata n. 2 op. 100

N. Paganini - I palpiti

H.W. Ernst - The last rose of summer

Intero: 3.00 €