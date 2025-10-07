Biella, elezioni dei consigli di quartiere rinviate: serve chiarezza sul voto per i 16enni

Si potrebbe quasi dire una storia infinita...le elezioni dei nuovi consigli di quartiere verranno rimandate. La data era stata fissata per il 26 ottobre, ma così non sarà. A richiedere lo slittamento delle votazioni è la mancanza di chiarezza sulla possibilità di votare da parte dei 16enni.

Mentre infatti i ragazzi di 16 anni vengono presi in considerazione come votanti passivi, non è stato fatto altrettanto tra l'elettorato attivo.

"Si è preferisce fare chiarezza - spiega l'assessore ai Quartieri Domenico Gallello - . Fin da subito abbiamo detto che si vuole fare in modo che i nuovi quartieri siano il più inclusivi possibili e così non lo sarebbero stati. Per questo motivo si è deciso di riprendere il mano il regolamento che in quel punto non è affatto chiaro. Naturalmente si dovrà procedere con l'annullamento del decreto in vigore ora, far passare in consiglio il documento rivisto, e fare il nuovo decreto. Solo allora si potrà andare a votare decorso il tempo necessario. Spiace che i tempi non siano ancora purtroppo maturi, ma non potevamo fare diversamente, è una questione di correttezza nei confronti di tutti".

Il nuovo documento risale al 2018, la prima assemblea era stata prevista nel 2019, ma era poi stata annullata su proposta formulata all’unanimità della Conferenza dei Capigruppo Consiliari per rivedere il sistema di elezione. Erano quindi state fatte le prime modifiche, il 29 giugno del 2023 il Consiglio Comunale lo aveva approvato all'unanimità e ora non resta che aspettare una nuova data.