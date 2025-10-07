7 ottobre, Pichetto: "Mai cancellare la memoria dell’orrore"

“L’orrore del 7 ottobre di due anni fa non potrà mai essere cancellato dalla nostra memoria. Le atrocità commesse da Hamas contro il popolo israeliano restano una delle pagine più dolorose della nostra storia recente. Oggi l’Italia è impegnata per la pace, per l’assistenza ai bambini di Gaza, per un accordo possibile che porti alla liberazione degli ostaggi e alla fine della sproporzionata reazione israeliana. La condanna comune di quanto sta accadendo a Gaza non deve diventare il pretesto per rinfocolare forme di antisemitismo, che anche nelle nostre città stanno assumendo sembianze sempre più preoccupanti.”

Lo dichiara Gilberto Pichetto, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed esponente di Forza Italia, nel secondo anniversario dell’attacco terroristico del 7 ottobre 2023 contro Israele.