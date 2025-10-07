Ternengo celebra la Festa della Lana: tradizione pastorale, artigianato e comunità FOTO

Domenica 5 ottobre, a Ternengo, si è svolta con grande successo la tradizionale Festa della Lana, un appuntamento ormai atteso e amato da tutta la comunità. L’evento ha visto una folta partecipazione di pubblico, attratto dalla bellezza del paesaggio, dalle numerose iniziative in programma, complice la bellissima giornata di sole.

Uno dei momenti più suggestivi della giornata è stato il passaggio di due greggi, che hanno attraversato il paese in un’atmosfera d’altri tempi: uno di capre e uno di circa 1000 pecore, simboli viventi della tradizione pastorale che ancora oggi anima il nostro territorio.

Grande emozione anche per l’inaugurazione dell’opera realizzata dalla scuola di maglieria, frutto di una bella collaborazione con gli ospiti del Centro diurno Alzheimer del Cerino Zegna di Mongrando. L’opera – un grande cuore composto da quadrotti di lana colorata, ciascuno unico e realizzato a mano – ha rappresentato un vero e proprio simbolo di solidarietà e creatività condivisa, che è stato presentato durante l’inaugurazione della festa.

Desidero ringraziare tutti i partecipanti, i volontari, gli artigiani, i pastori e le realtà coinvolte per aver contribuito alla riuscita di una giornata così speciale, che ha saputo intrecciare cultura, tradizione e relazioni umane in un filo di lana.