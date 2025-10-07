Al Liceo Avogadro di Biella Alessandro Barbaglia FOTO

Nella mattinata di venerdì 26 settembre l’Aula Magna del Liceo “Avogadro” in via Galimberti ha ospitato l’incontro tra lo scrittore Alessandro Barbaglia e le classi seconde. Barbaglia, narratore, libraio e poeta, finalista in vari premi letterari, è da tempo un amico del Liceo: anche recentemente, durante il week-end centrale di #fuoriluogo, lo studente Giacomo Ferrigno lo aveva intervistato in esclusiva (il filmato è disponibile sul canale YouTube della scuola, @liceoavogadroBI).

Nell’incontro del 26, organizzato proprio con la collaborazione di #fuoriluogo e introdotto dal Dirigente Mario Massazza, Barbaglia ha intrattenuto gli studenti parlando del suo ultimo lavoro, Nenè e il paese delle margarie, dedicato all’infanzia di Andrea Camilleri. Scritto per i cento anni dalla nascita dell’autore di Montalbano, la storia attraversa i romanzi e i ricordi di Camilleri, ne mescola luoghi e personaggi creando un ritratto impreziosito dalle illustrazioni di Alessandro Sanna. Al termine dell’intervento Barbaglia si è intrattenuto a lungo con gli studenti rispondendo a varie domande.