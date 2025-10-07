 / CULTURA E SPETTACOLI

CULTURA E SPETTACOLI | 07 ottobre 2025, 09:00

Al Liceo Avogadro di Biella Alessandro Barbaglia FOTO

Al Liceo Avogadro di Biella Alessandro Barbaglia

Al Liceo Avogadro di Biella Alessandro Barbaglia

Nella mattinata di venerdì 26 settembre l’Aula Magna del Liceo “Avogadro” in via Galimberti ha ospitato l’incontro tra lo scrittore Alessandro Barbaglia e le classi seconde. Barbaglia, narratore, libraio e poeta, finalista in vari premi letterari, è da tempo un amico del Liceo: anche recentemente, durante il week-end centrale di #fuoriluogo, lo studente Giacomo Ferrigno lo aveva intervistato in esclusiva (il filmato è disponibile sul canale YouTube della scuola, @liceoavogadroBI). 

Nell’incontro del 26, organizzato proprio con la collaborazione di #fuoriluogo e introdotto dal Dirigente Mario Massazza, Barbaglia ha intrattenuto gli studenti parlando del suo ultimo lavoro, Nenè e il paese delle margarie, dedicato all’infanzia di Andrea Camilleri. Scritto per i cento anni dalla nascita dell’autore di Montalbano, la storia attraversa i romanzi e i ricordi di Camilleri, ne mescola luoghi e personaggi creando un ritratto impreziosito dalle illustrazioni di Alessandro Sanna. Al termine dell’intervento Barbaglia si è intrattenuto a lungo con gli studenti rispondendo a varie domande.

Al Liceo Avogadro di Biella Alessandro Barbaglia

Al Liceo Avogadro di Biella Alessandro Barbaglia

Al Liceo Avogadro di Biella Alessandro Barbaglia

Al Liceo Avogadro di Biella Alessandro Barbaglia

Al Liceo Avogadro di Biella Alessandro Barbaglia

Al Liceo Avogadro di Biella Alessandro Barbaglia

Al Liceo Avogadro di Biella Alessandro Barbaglia

Al Liceo Avogadro di Biella Alessandro Barbaglia

Al Liceo Avogadro di Biella Alessandro Barbaglia

Al Liceo Avogadro di Biella Alessandro Barbaglia

Al Liceo Avogadro di Biella Alessandro Barbaglia

Al Liceo Avogadro di Biella Alessandro Barbaglia

Riccardo Quaglia Liceo Avogadro - Biella, s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore