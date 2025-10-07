Carabinieri, un biellese al giuramento di fedeltà: il padre Roberto Vercesi appone gli alamari al figlio Stefano

Si è svolta nella mattinata del 4 ottobre, presso il 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri, la solenne e sentita cerimonia di giuramento degli Allievi Carabinieri del 144° Corso.

Cinquecentocinquanta giovani hanno pronunciato il loro “Lo giuro!” di fronte alla Bandiera e alle autorità, entrando ufficialmente nell'Arma e promettendo fedeltà alla Patria. L'evento ha visto la partecipazione di numerose alte autorità civili, militari e religiose, inclusi rappresentanti del Governo, i vertici dell'Arma dei Carabinieri e il sindaco di Velletri.

I discorsi ufficiali hanno esortato i neo-Carabinieri ad abbracciare con onore la loro missione, sottolineando l'importanza del loro ruolo: "Da oggi siete il volto della speranza e della sicurezza, la mano tesa di chi non si arrende mai. Ricordate: ogni vostro gesto, per quanto piccolo, può cambiare una vita e contribuire al grande bene del nostro Paese. Siete la forza dell'Arma”.

Il momento culminante della cerimonia è stato l'apposizione degli alamari, il simbolo sacro del Carabiniere, un rito che unisce l’allievo alla storia e ai valori dell’Arma. Particolarmente toccante è stato l'abbraccio tra il giovane Carabiniere Stefano Vercesi e suo padre, il Luogotenente Carica Speciale Roberto Vercesi, Comandante della Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Biella.

Il Luogotenente Vercesi, con l'emozione dipinta sul volto, ha avuto l'onore di apporre personalmente gli alamari sul bavero dell’uniforme del figlio Stefano, un gesto che suggella un profondo legame familiare e una continuità di servizio allo Stato. Presenti e visibilmente commossi la madre, Arianna, gli amici e i familiari più stretti, che hanno condiviso l'orgoglio per il traguardo raggiunto dal giovane. Per il 144° Corso, il giuramento segna la conclusione della fase di formazione e l'inizio del servizio operativo sul territorio nazionale, dove porteranno quotidianamente l'impegno, la disciplina e i valori giurati oggi a Velletri.