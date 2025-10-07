 / Circondario

Anche a Vigliano l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento

Accensione anticipata degli impianti termici nel comune di Vigliano Biellese. Il sindaco Cristina Vazzoler, con propria ordinanza, ha autorizzato l'accensione anticipata del riscaldamento per un massimo di 7 ore giornaliere.

Redazione g. c.

