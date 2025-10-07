Fondazione CR Biella rinnova il sostegno al teatro come strumento culturale e inclusivo

La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella conferma per il biennio 2025/2026 il sostegno ai progetti “Scuole a teatro” e “Teatro + sociale”, iniziative che promuovono il teatro come veicolo di crescita culturale, inclusione e partecipazione.

Con “Scuole a teatro” la Fondazione incentiva la cultura teatrale tra i giovani, favorendo socializzazione e avvicinamento alla cultura. Saranno acquistati e donati 550 biglietti per la stagione “Biella in scena” e 100 biglietti per “Cossato in scena” destinati agli istituti scolastici superiori della provincia, per un valore complessivo di circa 10 mila euro. Da quest’anno, i biglietti saranno offerti anche ai membri della Commissione Giovani della Fondazione.

Il progetto “Teatro + sociale” mira invece a rendere il teatro accessibile a persone in condizioni di fragilità sociale. Verranno acquistati 48 abbonamenti da nove spettacoli della stagione “Biella in scena”, da donare a enti che assistono queste categorie, per un costo complessivo di 8.160 euro.

«Grazie al sostegno della Fondazione, il teatro nel Biellese diventa un bene più fruibile per tutti, un lievito di cultura e socialità che genera interazione tra enti, scuole e operatori culturali», ha dichiarato il presidente Michele Colombo, sottolineando l’estensione dell’iniziativa anche alla Commissione Giovani.

L’Associazione Il Contato del Canavese, partner del progetto, ha espresso gratitudine per la collaborazione: «Sostenere le fasce più deboli e offrire agli studenti la possibilità di andare a teatro è un gesto che arricchisce il territorio. Gli ospiti delle RSA e i ragazzi delle scuole vivono l’esperienza con entusiasmo, scoprendo nel teatro un luogo vicino e appassionante».