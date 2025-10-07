Biella, slitta a novembre il voto per l’elezione dei Consigli di Quartiere

"Con riferimento alle elezioni dei Consigli di Quartiere fissati per il 26 ottobre prossimo e all’istanza rivolta nei giorni scorsi all’Amministrazione di estendere il diritto di voto ai sedicenni, si comunica che in data di ieri si sono incontrati i capigruppo consiliari e il sindaco al fine di valutare la possibilità di accogliere la richiesta". Questo è quanto riportato in una nota stampa del Comune.

"Al termine si è giunti unanimemente alla determinazione di sospendere l’iter in corso rinviando la data del voto al fine di procedere alla necessaria modifica in Consiglio Comunale del Regolamento vigente - prosegue la nota - In data di domani verrà adottato dal sindaco un decreto per la sospensione del procedimento elettorale avviato e verrà nell’immediato convocato il Consiglio Comunale. Il voto per l’elezione dei Consigli di Quartiere è previsto entro la fine del mese di novembre".