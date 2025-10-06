 / CRONACA

Valdilana, spari nei pressi delle abitazioni: è iniziata la stagione venatoria

Con l'apertura del periodo di caccia, aumentano le segnalazioni.

È il caso di Mezzana Mortigliengo – Valdilana, in cui nella giornata di ieri, domenica 5 ottobre, un cittadino ha allertato i Carabinieri per la presenza di alcuni cacciatori che avrebbero sparato in prossimità delle abitazioni, troppo vicino per la normativa vigente. Inoltre, ha detto che i cani erano chiusi in macchina e continuavano ad abbaiare.

Le forze dell’ordine, a seguito dei normali controlli, non hanno riscontrato alcuna irregolarità, ma il richiedente ha espresso l’intenzione di segnalare l’accaduto agli organi di competenza, in quanto si tratta di un episodio ricorrente.

