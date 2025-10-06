Spettacoli e intrattenimento per i più anziani, a Vigliano doppio appuntamento al mese con "Attivamente senior"

Un autunno di eventi dedicati alla socialità e al divertimento nel comune di Vigliano Biellese. Al centro incontro, ospitato temporaneamente al piano terra della casa di riposo, si terranno una serie di incontri-spettacolo realizzati dall’attore comico Giovanni Giannini pensati per favorire la socializzazione, l’intrattenimento e il benessere della popolazione anziana del nostro territorio.

Vengono proposti brevi monologhi, giochi di prestigio, battute, col desiderio di far divertire i partecipanti e di stimolare anche la loro fantasia e creatività. L’iniziativa fa parte del progetto Attivamente senior, che il Comune ha attivato con il contributo della Regione Piemonte, nell’ambito delle iniziative per l’invecchiamento attivo della popolazione.

I prossimi appuntamenti si terranno presso il Centro Incontro di via Lamarmora (per ora ancora al piano terreno della Casa di Riposo), sempre di venerdì alle 16, con cadenza quindicinale, fino alla fine dell’anno. Nel mese di ottobre ne è previsto uno il prossimo 17 ottobre dal titolo "Un giorno senza un sorriso è un giorno sprecato".