New Generation, il biellese Leonardo Perin protagonista nel freestyle di taekwondo FOTO

Dal 28 settembre al 1°ottobre si è tenuto a Lignano Sabbiadoro il prestigioso Trofeo CONI, una delle manifestazioni sportive più importanti a livello nazionale, dedicato agli atleti under 14 di tutte le discipline sportive.

Nell'edizione 2025 l'evento ha coinvolto oltre 4.000 ragazzi e la classifica generale vede al primo posto la Lombardia, seguita subito dopo dal Piemonte e terzo posto per la Puglia. Ovviamente tra le discipline presente anche il Taekwondo, con la squadra regionale piemontese, tra i ragazzi a rappresentare la nostra regione anche un atleta della New Generation, il biellese Leonardo Perin, nella specialità freestyle, che consiste nel presentare una coreografia musicale in cui si esibiscono tecniche di calci, parate e pugni che vanno effettuati secondo diversi criteri di spettacolarità.

Il giovane, alla sua seconda competizione freestyle, si è esibito sia individualmente, sia in coppia portando due distinte coreografie. Pur non raggiungendo il podio, ha dimostrato impegno e dedizione nella preparazione della competizione, seguito sia dal tecnico Maurice Magoni, sia dai DT regionali.

Queste le parole di Magoni: "Leonardo è il pioniere della nostra società in questa fantastica specialità e nonostante appunto sia un pioniere, ruolo difficile, ha dimostrato alla sua giovane età di riuscire a gestire un ruolo di grande responsabilità, rappresentare la nostra regione in una competizione importantissima e in un ambito in cui il livello qualitativo e tecnico ha raggiunto livello davvero molto alti. Siamo veramente fieri di lui".

La società, con il settore freestyle, va così a completare tutti i vari ambiti di competizione del Taekwondo, grazie a un lavoro mirato sulle varie specialità.