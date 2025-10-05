Ponderano: terminato l'intervento al cimitero FOTO

Cimitero a Ponderano: sono terminati in questi giorni i lavori di sostituzione della vecchia pavimentazione della campata Sud dei loculi cimiteriali con un nuovo pavimento in lastre di serizzo.

"Si tratta di un intervento che era assolutamente necessario - spiega il sindaco Roberto Locca - . E' una questione di rispetto delle persone che ci hanno preceduto e per tutti i frequentatori del nostro cimitero. E come avevamo promesso i lavori sono finiti in tempo per evitare di creare disagi per la ricorrenza della commemorazione dei defunti".

I lavori erano iniziati nei primi giorni di settembre. L'amministrazione Locca ha stanziato complessivamente 44 mila euro per l'intervento.