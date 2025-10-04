 / Ultim'ora

Ultim'ora | 04 ottobre 2025, 17:16

Venezia, voleva fare il bagno nel Canal Grande: morto 32enne

Venezia, voleva fare il bagno nel Canal Grande: morto 32enne

(Adnkronos) - Il corpo di un cittadino cinese di 32 anni è stato ritrovato all’alba di oggi in Canal Grande a Venezia, nei pressi della stazione. L’uomo, residente a Firenze, voleva fare il bagno ma è annegato dopo essere scivolato sui gradini sdrucciolevoli di una delle discese verso il canale e aver battuto la testa, perdendo conoscenza. La procura di Venezia ha già dato il nulla osta alla restituzione del corpo ai familiari. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore