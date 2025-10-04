 / Ultim'ora

Ultim'ora | 04 ottobre 2025, 19:59

Manifestazione pro Pal a Roma, minacciata cronista Adnkronos

Manifestazione pro Pal a Roma, minacciata cronista Adnkronos

(Adnkronos) - Gli incappucciati arrivati su piazza San Giovanni si sono radunati a terra e, con la copertura di alcuni ombrelli, si sono spogliati dei vestiti neri e dei cappucci. Una cronista dell'Adnkronos che stava scattando delle foto è stata minacciata e costretta a cancellare le immagini. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore