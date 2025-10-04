Bezzecchi vince la Sprint in Indonesia

ROMA (ITALPRESS) - Marco Bezzecchi (Aprilia) vince la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota riminese, dopo una partenza difficoltosa, risale il gruppo e supera all'ultimo giro Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), centrando un successo di grande carattere. In terza piazza c'è Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Marc Marquez (Ducati) è settimo, dopo un long lap penalty scontato per un contatto con Rins. Francesco Bagnaia, (Ducati) mai in lotta per le posizioni importanti, chiude in 14esima piazza, ultimo dei piloti al traguardo.Poco prima Bezzecchi aveva ottenuto anche la pole position per la gara lunga del Gp d'Indonesia. Questa la griglia di partenza: 1^ fila 1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1'28"832 alla velocità mediadi 174,3 km/h 2. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1'29"230 3. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1'29"284 2^ fila 4. Alex Rins (Esp) Yamaha in 1'29"336 5. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1'29"343 6. Luca Marini (Ita) Honda in 1'29"513 3^ fila 7. Alex Marquez (Esp) Ducati in 1'29"741 8. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1'29"771 9. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1'29"7734^ fila10. Miguel Oliveira (Por) Yamaha in 1'29"85111. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1'29"88412. Joan Mir (Esp) Honda in 1'29"959- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).